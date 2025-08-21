Concerti lirico-sinfonici. Ultimo atto con Romanovsky

Si chiude oggi la rassegna dei Concerti lirico-sinfonici della 46ª edizione del Rossini Opera Festival, con l’ultimo appuntamento in programma alle 15.30 al Teatro Rossini. Protagonista sarà il tenore russo Sergey Romanovsky, con Asier Eguskitza alla direzione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Il programma del concerto prevede l’Ouverture Pastorale di Juan Crisóstomo de Arriaga, attribuita all’opera perduta Los esclavos felices, proposta nella revisione di Asier Eguskitza (prima esecuzione assoluta); l’Aria di Tito Del più sublime soglio dalla Clemenza di Tito di Wolfgang Amadeus Mozart; l’Air de Vasco O Paradis sorti de l’onde da L’Africaine di Giacomo Meyerbeer; la Sinfonia e la Cavatina di Otello Ah sì, per voi già sento dall’Otello di Gioachino Rossini; l’Aria di Rodolfo Quando le sere, al placido da Luisa Miller di Giuseppe Verdi; la Polonaise e l’Aria di Lenskij Kuda, kuda, kuda vi udalilis da Evgenij Onegin di Petr Ilic Cajkovskij; la Canzone dell’ospite indiano Pesnia indiskogo gostia da Sadko di Nikolaj Rimskij-Korsakov; la canzone tradizionale russa Ah ty dushechka.

Tenore russo, Sergey Romanovsky ha studiato al Conservatorio Čajkovskij e all’Accademia di Arti Corali di Mosca. Vincitore di numerosi concorsi, tra i suoi recenti successi figurano il ruolo di Rodolfo nella Bohème al Theater Dortmund e Alfredo nella Traviata al Covent Garden e alla Royal Opera House di Muscat. Nella stagione 2024-25 si è esibito con Cecilia Bartoli e Les Musiciennes du Prince-Monaco al Festival di Pentecoste di Salisburgo. Al Rossini Opera Festival ha cantato Le Siège de Corinthe (Néoclès) e il concerto Tenors nel 2017, Ricciardo e Zoraide (Agorante) nel 2018, ed Elisabetta regina d’Inghilterra (Leicester) al Gala Rossini nel 2021.