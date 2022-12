Concerti, musical, brindisi: la notte più lunga Le piazze più grandi rispondono all’appello

La notte di San Silvestro, è sempre più vicina e, come da tradizione, oltre ai locali che organizzano il "mega party" e ai ristoranti, si preparano i festeggiamenti e le iniziative anche nei principali comuni della nostra provincia, soprattutto dopo i due anni di restrizioni pandemiche che ne hanno impedito il consueto svolgimento e con un particolare occhio di riguardo alle piazze centrali, protagoniste di grandi eventi.

Iniziamo da Pesaro, dove si torna a ballare e festeggiare in piazza del Popolo. "Dopo lo stop dettato dalla pandemia – conferma Massimiliano Santini, responsabile, in Comune a Pesaro dei grandi eventi – per la notte di San Silvestro abbiamo previsto una festa con quattro dj e la conduzione, sul palco, della cantante Clarissa Vichi. La festa in musica inizierà dalle ore 23. Le casette del villaggio di Natale resteranno aperte, mentre non abbiamo previsto spettacoli pirotecnici in Piazza. Questi saranno permessi altrove".

Anche a Fano e Urbino le principali piazze e strade si riempiranno di concerti di fine anno, con l’aggiunta di spettacoli e street food. In entrambe le città saranno organizzati eventi ed iniziative volte alla celebrazione dell’ultima notte dell’anno, tra musica, lenticchie e spumante.

Per quanto riguarda il territorio fanese sono diverse le iniziative sparse per tutto il comune. Ci sarà un evento principale che si terrà in Piazza XX Settembre dalle ore 22:00, che vedrà prima lo svolgersi del concerto della live band "The Best Of" e poi a seguire il "grande brindisi" per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e tornare nuovamente al concerto fino a tarda notte. Lo stesso giorno inoltre, al Teatro della Fortuna, andrà in scena, alle 22:00, il musical di "Cenerentola", mentre al Politeama il "San Costanzo Show" per una serata all’insegna delle risate. Lo spettacolo sarà diviso in due parti, lasciando, alle 23:45, un’intervallo per permettere il "countdown" di fine anno. Infine, nei pressi del Parcheggio di via XXIV Maggio, ci sarà il "Capodanno sui Pattini".

Una notte di San Silvestro ricca di iniziative anche nella città ducale. A Urbino infatti dalle 21:30 si darà il via alla musica anni ‘70-’80-’90 con il live dei "Blend" in Piazza della Repubblica mentre, poco prima di mezzanotte, partirà la diretta con Radio Studio Più. Inoltre, tutta la giornata del 31 dicembre, su corso Garibaldi, sarà vivacizzata dalla presenza di un mini street food, dedicato a chi preferisce trascorrere l’ultima notte dell’anno passeggiando per la città o che cerca un’alternativa culinaria al classico cenone. Infine tutto si concluderà a suon di brindisi di spumante e lenticchie, che saranno offerte a tutti grazie all’associazione "Le contrade di Urbino".

Teobaldo Bianchini

Solidea Vitali Rosati