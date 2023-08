Concerti per Urbino Plays Jazz: questa sera ci sarà Momrelle

Da oggi Urbino riscopre la sua anima jazz: parte stasera la nona edizione di Urbino Plays Jazz, organizzata come sempre da Urbino Jazz Club col contributo di Comune, Consiglio Regionale e EuroTrad. La partenza è alle 21,15 in piazza duca Federico con Tony Momrelle, uno dei nomi più importanti del panorama acid-jazz & soul.

Oltre 20 anni di carriera alle spalle, collaborazioni con Gloria Estefan, Janet Jackson, Whitney Houston, Gwen Stefani e tanti altri, descritto dal Guardian come "lo Stevie Wonder del XXI secolo". Momrelle porterà sul palco alcuni grandi classici rnb e soul, ai quali aggiungerà anche qualche incursione dal suo ultimo disco, “Lockdown acoustic session“.

Ad arricchire di magìa il concerto, le proiezioni video-artistiche nella stessa piazza curate da Pierpaolo Ceccarini e Filippo Gualazzi. Ma quello di Momrelle non è il solo nome importante della serata inaugurale. Infatti alle 23 al Caffè Trentatré (corso Garibaldi) suonerà il fisarmonicista e compositore brasiliano Roger Corrêa, che si esibirà con i suoi virtuosismi assieme al pianista argentino Andrés Langes, al percussionista Matteo Salvatori e al sassofonista Massimo Valentini. Due “anteprime“, sempre oggi, saranno alle 12,30 e alle 18,30 in piazzetta delle erbe, con due appuntamenti di musica di strada, rispettivamente col chitarrista e cantante blues Roberto Lucciarini e con gli High for This, formazione nata in seno alla Free Music Foundation che spazia tra pop, funk e rnb. I biglietti per i concerti serali si trovano anche online su LiveTicket.

gio. vol.