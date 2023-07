Concerti Xanitalia, inizia la stagione con Haila Mompié e Kelly Joyce a Pesaro

Nel ricco cartellone estivo dei concerti organizzati dall’Orchestra Sinfonica Rossini si collocano I Concerti Xanitalia – La musica attorno, che coincidono con l’inizio del secondo decennio di collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica Rossini, e Franco Signoretti, patron dell’azienda Xanitalia. Due i concerti in programma, il 3 e il 10 luglio, in piazza del Popolo e a ingresso libero. Domani alle 21.15 aprirà la stagione un concerto dal sapore esotico, dedicato ai ritmi e ai colori cubani. Il concerto si intitola "Haila Mompié - Sinfonia cubana!" ed è dedicato all’isola caraibica in cui la musica accompagna la vita quotidiana.

Protagonista sarà Haila Mompié (in foto), detta "la Diva del Pueblo", attiva in tutto il mondo e vincitrice di numerosi premi in patria. Duetterà con Aned Mota, suo partner sul palco e nella vita. Un omaggio alla musica tradizionale e ai successi internazionali nati a L’ Avana e apprezzati nel mondo. I cantanti saranno accompagnati dall’OsR, diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Il secondo concerto, lunedì 10 luglio alle 21.15, parlerà francese: sul palco salirà la star parigina Kelly Joyce, il cui brano "Vivre la vie" ha ottenuto un disco d’oro e uno di platino, rimanendo in vetta alle classifiche mondiali per settimane. Kelly Joyce proporrà una selezione di successi tratti dagli album "Kelly Joyce", "Chocolat" e "Hallô". Alla serata parteciperanno Mario Aiudi e Claudio Morosi, finalisti di The Voice Senior. La Rossini si presenterà in organico sinfonico guidata dal direttore Daniele Rossi.

ma.ri.to.