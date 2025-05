Concertisti e ciceroni, è la notte degli studenti

Si intitola ‘Arte e Musica’ la serata speciale organizzata a Mondolfo per la ‘Notte dei Musei’ in calendario per sabato prossimo, 17 maggio, dalle 21 alle 23 e i suoi grandi protagonisti, nelle vesti di ciceroni e di animatori, saranno una sessantina di alunni della scuola secondaria di primo grado (le ‘medie’, ndr) dell’istituto comprensivo ‘Enrico Fermi’.

Oltre 40 di loro, frequentanti il corso di indirizzo musicale nei tre plessi di Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio, proporranno, in piccoli gruppi o da solisti, intermezzi di note nel chiostro del complesso monumentale di Sant’Agostino, esibendosi in brani del repertorio classico, moderno e jazz. Altri quindici scolari, tutti provenienti dal plesso mondolfese, saranno le ‘miniguide’, che accompagneranno i visitatori nelle sale del Museo Civico e nella storica chiesa di Sant’Agostino. Le loro presentazioni riguarderanno, in particolare, i reliquari presenti nella sagrestia del luogo di culto e le opere custodite in chiesa ‘La Crocefissione’ del pittore rinascimentale Giuliano Persciutti e ‘La Pietà’ in arenaria di scuola tedesca del XV secolo.

All’interno del Museo Civico (foto) le ‘miniguide’ illustreranno l’antica macchina oraria che regolava lo scandire del tempo sulla torre civica di Mondolfo e altre opere di spessore. Gli insegnanti del corso musicale sono Simona Bruscoli, Jean Gambini, Ludovico Mennò e Luca Nicolini. Il progetto ‘Piccoli Ciceroni’, che forma le ‘miniguide’, è invece coordinato dalla professoressa Gigliola Santini, con le colleghe Maria Claudia Montagna e Patrizia Crotti. Un progetto che ha visto negli anni la partecipazione degli alunni alle Giornate del Fai e ad altre significative manifestazioni.

La serata ‘Arte e Musica’ di sabato scaturisce dalla sinergia fra le scuole, il Comune di Mondolfo e la sede locale dell’Archeoclub d’Italia che si occupa della gestione del Museo Civico, custodito all’interno del complesso monumentale di Sant’Agostino, sede dell’evento di dopodomani. Promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, la ‘Notte dei Musei’ si svolgerà in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Un’occasione quanto mai speciale a Mondolfo, dove si potranno godere momenti musicali e visite guidate a partecipazione completamente gratuita.

Sandro Franceschetti