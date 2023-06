Concerto a Montecchio per la Festa della musica

Stasera alle 21, in piazza della Repubblica a Montecchio, il Comune di Vallefoglia celebra la Festa Europea della Musica con un evento proposto dai principali gruppi musicali del territorio comunale: l’Orchestra “Incontro” dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo, un ensemble dell’Accademia Distretto della Musica e il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” Colbordolo. "La Festa della Musica – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – è un evento musicale nato in Francia nel 1985 e si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate nelle principali nazioni di tutto il mondo dove vengono organizzate più di 18.000 manifestazioni sonore che coinvolgono milioni di musicisti richiamando tantissimo pubblico. In Italia l’iniziativa è proposta dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo che promuove l’iniziativa su tutto il territorio nazionale attraverso l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. I nostri tre gruppi, guidati dai rispettivi direttori – il i maestri Claudio Sanchioni per l’Orchestra “Incontro” dell’Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo, Anacleto Gambarara per l’Accademia Distretto della Musica e Roberto Vagnini per il Corpo Bandistico “G. Santi” Colbordolo – dopo aver eseguito insieme l’inno nazionale, quello europeo e quello di Vallefoglia, proporranno brani celebri per trascorrere una serata di ottima musica".