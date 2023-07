Concerto alla chiesa del Nome di Dio tra musica barocca e tele del Pandolfi

Secondo appuntamento, stasera, alle 21.15, per Vespri d’organo a Cristo Re. Nella chiesa del Nome di Dio, in via Petrucci, si esibiranno l’organista Michele Vannelli e il baritono Gabriele Lombardi. ll concerto sarà preceduto dalla presentazione del restauro delle tele di Gian Giacomo Pandolfi, tenuta dalla professoressa Grazia Calegari. Vannelli è maestro di cappella di San Petronio a Bologna, organista della cattedrale di San Pietro, docente di direzione di coro e composizione corale al Conservatorio di Parma. Lombardi ha ricoperto molti ruoli belcantistici del ‘700 e si è esibito in importanti festival.

l. d.