Concerto all’alba, turisti giù dal letto E c’è anche chi chiama i carabinieri

Ieri mattina all’alba – erano le 5.30 – un ospite dell’hotel Charlie di viale Trieste si è precipitato trafelato al piano terra temendo fosse scoppiato un incendio. In realtà a svegliare tutto l’albergo era un artista che con il suo clarinetto, con tanto di casse, davanti ad una decina di persone, stava tenendo un concerto nel piccolo piazzale della "Porta a mare", che è la scultura in legno di Loreno Sguanci, in fondo a viale Marconi. Una scena con iniziali risvolti comici che si è poi tramutata in un mare di proteste. Non solo da parte degli ospiti dell’hotel Charlie ma anche degli ospiti del Clipper e dell’hotel Rossini. Sono stati anche chiamati i carabinieri.

"Il problema dove sta? – dice Marco Cecchi direttore dell’hotel Charlie, ex Cruiser – E’ che nessuno ci ha avvertito di questo evento per cui non abbiamo potuto avvisare gli ospiti che era previsto un concerto all’alba. Diversi ospiti si sono spaventati e sono scesi dalle camere chiedendo spiegazioni. Abbiamo anche interpellato i carabinieri i quali ci hanno detto che si trattava di una iniziativa organizzata dal Comune e che loro non potevano fare nulla. Va bene tutto, ma almeno potevano avvertirci, così mettevamo al corrente la nostra clientela e magari qualcuno sarebbe anche sceso per ascoltare il concerto. Il problema non è stato solamente nostro perché sono arrivate proteste anche dagli altri due hotel confinanti e cioè il Clipper ed anche il Rossini. L’orario onestamente era impensabile".

Il concerto rientrava all’interno dei "Notturni Oliveriani" organizzati dal direttore della biblioteca Oliveriana Brunella Paolini. Una lunga notte dentro i tesori del museo di via Mazza che è poi conclusa con "Lo spazio di ascolto. La voce della scultura", organizzato da Wunderkammer Orchestra e archivio Loreno Sguanci, con la performance musicale di Roberto Paci Dalò con il suo clarinetto e suoni elettronici.

Il lato comico della storia? E’ che la serata ha avuto il sostegno e la benedizione dell’Apa, l’associazione degli albergatori.