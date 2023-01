Concerto di beneficenza nella chiesa di Cristo Re

Torna il concerto di beneficenza del periodo natalizio “Armonie di Speranza“. Concerto del Corpo Bandistico “Rossini di Montelabbate“ insieme al Coro Polifonico “In Canto“ di Gallo di Petriano. L’appuntamento è per oggi alle ore 21, alla chiesa di Cristo Risorto di Pesaro (quartiere di Muraglia). La manifestazione musicale, giunta alla 6ª edizione, è organizzata dalla sinergia e collaborazione dell’Avis provinciale di Pesaro Urbino, dalle Avis comunali di: Montelabbate, Tavullia, Urbino, Gallo-Petriano, Pesaro; alle Aido di Montelabbate e Tavullia.

Il concerto con ingresso ad offerta, è itinerante e ogni anno cerca di destinare il ricavato a situazioni di necessita del momento o associazioni. L’intero ricavato del concerto sarà quest’anno donato alla Casa Famiglia “la Perla Preziosa“ della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Francesco e Nicoletta sono due giovani ragazzi che qualche anno fa, hanno deciso di sposarsi e di aprire una casa famiglia a Monte Santa Maria (nel comune di Monteciccardo). Da allora hanno accolto nella loro casa, bambini e ragazzi con problemi, oltre ai loro figli naturali. Attualmente la casa è diventata inadatta per le esigenze dei ragazzi ospitati con problemi, ma anche in termini di spazio per accogliere altre persone. Per soddisfare queste esigenze, hanno deciso di trasferirsi a Candelara in una struttura che necessita di lavori. I lavori erano quasi completamente coperti grazie al contributo arrivati dal Pio Sodalizio delle suore, dalle parrocchia di Candelara, dalla Papa Giovanni, dalla Diocesi, dalla Fondazione cassa di Risparmio, Azimut e Rotary, ma per gli aumenti dei materiali e dovuti alla crisi energetica, ora mancano circa 45mila euro.

l. d.