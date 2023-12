Concerto di Capodanno, tutto pronto

Torna sul palcoscenico del Teatro della Fortuna il concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio 2024 alle 17. Il concerto di quest’anno assume un significato particolare per l’Orchestra Rossini che compie 30 anni e porta il nome di uno dei compositori dell’opera lirica più famosi al mondo. Il programma abbraccerà il pubblico con sinfonie e arie d’opera tra le più celebri e amate: il rullo di tamburi della Gazza ladra rossiniana dà il via al concerto, che prosegue con Giuseppe Verdi, di cui vengono proposte arie e la sinfonia dal Nabucco, che contiene il tema del coro "Va’ pensiero", poi Gaetano Donizetti, l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e un omaggio a Giacomo Puccini, del quale ricorrono i cento anni dalla scomparsa. Sul palco del Teatro della Fortuna anche il tenore solista Raffaele Abete, interprete raffinato, dalla voce cristallina e potente, che vede nel repertorio italiano il suo cavallo di battaglia.