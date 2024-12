“Concerto di Natale“, a Urbino si rinnova la bella tradizione

Domani sera, alle 21, Teatro Sanzio ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, con esibizioni del Coro della Cappella musicale del SS. Sacramento di Urbino e dell’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino. Ad aprire l’esibizione sarà il coro, diretto dal M° Paola Fraternale, eseguendo musiche di Brahms, Hogan, Gjeilo, e Rutter, insieme a brani della tradizione natalizia, alcuni dei quali con sorprendenti arrangiamenti contemporanei.

L’ensemble, da sempre una realtà importante per la diffusione della musica corale nella città, ha ricevuto negli ultimi anni un notevole impulso, che lo ha portato a esibirsi tra importanti rassegne e festival internazionali, come, nel 2024, il Festival FIMU a Belfort, in Francia, dove è stato selezionato per rappresentare la Musique de l’Italie. Collaborano al concerto il violinista Alessandro Rossi e la Pianista Shizuka Sakurai.

Poi toccherà all’orchestra, diretta dal M° Michele Mangani, che proporrà un programma completamente rinnovato per l’occasione, un autentico viaggio nel tempo, dedicato ad alcuni anniversari di importanti musicisti che ricadono nel 2024: si spazierà dalla musica barocca di Jeremiah Clarke alle famosissime colonne sonore di Henry Mancini, passando per le eleganti linee musicali dell’inglese Gustav Holst. A seguire, Giacomo Puccini, Duke Ellington e le melodie dei film del pesarese Riz Ortolani, oltre ai classici di Natale. Nata nel 1978, quando fu fondato il “Concerto cittadino“, l’orchestra ha mantenuto un’attività continua nella comunità urbinate in cui si dedica, con rinnovato entusiasmo, all’attività istituzionale bandistica, a quella concertistica e alla presentazione e realizzazione di progetti didattici in ambito scolastico ed extrascolastico.

L’evento sarà a ingresso gratuito ed è inserito nel programma delle celebrazioni natalizie promosso dal Comune di Urbino.

n. p.