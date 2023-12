Concerto di Natale, in scena l’orchestra diretta da Mangani

Si terrà oggi a Teatro Sanzio, alle 21, il concerto di Natale di Urbino, con ingresso gratuito, nell’ambito dei festeggiamenti organizzati dal Comune. A esibirsi saranno il Coro della Cappella musicale del Santissimo Sacramento e l’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino, proponendo musiche natalizie di compositori di varie nazionalità, da brani di antica tradizione fino ad arrangiamenti contemporanei. La prima parte sarà a cura dal coro a voci miste, diretto dal Maestro Paola Fraternale e composto da 24 elementi, con esecuzioni sia a cappella, sia accompagnate dal Maestro Shizuka Sakura, al pianoforte, e dal Maestro Michele Bartolucci, al violino. La seconda parte vedrà la partecipazione dell’orchestra, che proporrà un programma rinnovato, con classici viennesi della famiglia Strauss: si ascolteranno polke e walzer tipici della tradizione austriaca, oltre ai sentitissimi brani di Natale. Avviata nel 1978, quando fu fondato il “Concerto cittadino“, e oggi diretta dal Maestro Michele Mangani, l’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino ha mantenuto un’attività continua nella comunità locale, in cui si dedica all’attività istituzionale bandistica, a quella concertistica e alla presentazione e realizzazione di progetti didattici in ambito scolastico ed extrascolastico. Le due formazioni, la Cappella del SS Sacramento e l’amministrazione comunale "confidano in una bella serata di musica e in una straordinaria partecipazione di pubblico, per offrire a tutti speciali e musicali auguri di buone feste".

