Concerto di Natale nel Duomo di Pesaro

PESARO

Dopodomani, venerdì 22, alle ore 21 verrà eseguito nel Duomo di Pesaro il Concerto di Natale 2023 dopo il successo ottenuto la scorsa domenica a Urbino. Sarà un momento musicale promosso in collaborazione con con l’Arcidiocesi che vedrà impegnato il Coro Filarmonico Rossini in un ricchissimo e suggestivo repertorio di musiche sacre dei più importanti autori del ‘700 e dell’800 sia italiani che europei: da Bach a Pergolesi, da Mozart a Mendelssohn, ai più recenti Fauré e Saint-Saëns. Le polifonie del coro si alterneranno e si affiancheranno alla sublime voce del soprano So Hyun Lee e andranno a formare un tutt’uno con il suono dell’organo, le cui note prenderanno forma dalle mani di Lorenzo Antinori, Maestro di Cappella della Basilica Cattedrale di Urbino. Il tutto, sotto la direzione del M° Federico Raffaelli, sarà un omaggio e un sincero augurio musicale di indiscutibile valenza culturale e artistica alle città di Urbino e Pesaro. Ingresso libero.