Concerto di Olly alla Vitrifrigo Arena nel 2026

Non solo Jovanotti, che sarà protagonista alla Vitrifrigo Arena la prossima settimana con quattro serate, ovvero il 4, il 5, il 7 e l’8 marzo. Anche Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo, ha fissato nell’Astronave una tappa del suo tour. C’è da attendere perché sarà nel 2026, il 13 marzo. Si tratta del ‘Tutta Vita tour 2025-2026’ che vede Olly per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026. Le prime date hanno già fatto registrare il sold-out e a maggior ragione il successo è garantito nelle prossime tappe, sulla scia della vittoria sanremese grazie al brano ‘Balorda Nostalgia’. Un successo a sorpresa che dunque ha indotto Olly e ad aumentare il numero delle date, aggiungendone diverse tra cui appunto quella pesarese. Il cantante peraltro aveva appena annunciato la sua decisione di rinunciare all’Eurovision proprio per rispettare le tappe del tour già programmato. Alla kermesse europea andrà Lucio Corsi, arrivato secondo all’Ariston. Olly lo avremo qui, invece, ma fra più di un anno: i biglietti saranno in vendita su TicketOne.