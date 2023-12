Concerto gospel questa sera al Teatro Astra

Questa sera, alle ore 21.15, al Teatro Astra di Gabicce Mare andrà in scena un concerto gospel organizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con il Comune di Gabicce Mare. Protagonista il Gospel Florida Fellowship Super Choir, fondato nel 2017: comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida.

Nel 2023, sotto la guida del loro fondatore e direttore esecutivo, Corey Edwards i coristi hanno celebrato 7 anni di attività. Sono stati i vincitori della categoria Grandi Cori del 2022 nel concorso “How Sweet the Sound”, un concorso a livello internazionale condotto da Donald Lawrence, con celebri giudici gospel come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Bishop Hezekiah Walker. Sono stati presenti su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti come “Hezekiah Walker’s Choir Fest”, “Bobby Jones Presents”, “The Gospel Music Workshop of America” e la “National Convention of Gospel Choirs and Choruses”, solo per citarne alcuni.

Hanno anche avuto il privilegio di condividere il palco con alcuni dei migliori e più brillanti cantanti nel campo della musica gospel come il pastore John P. Kee, Kierra “Kiki” Sheard, l’evangelista Beverly Crawford, il reverendo Milton Biggham e molti altri. A Gabicce Mare si esibiranno con la seguente formazione: Corey Edwards, direttore/tastiere;

Jessica Lowe, Tamara Smith, soprani; Jumah Day, Marc McDuffie, tenori; Jacinta Baptiste, Deana Butler, alti.

Informazioni: Fano Jazz Network Email: info@fanojazznetwork.it

Whatsapp o sms 3886464241

Biglietteria. Posto unico: intero € 25,00 / ridotto € 20,00 (under 25 ed over 65)