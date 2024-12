Concerto gratuito dell'Orchestra di Fiati di Candelara per Candele a Candelara

Dal Barocco alla musica da film. L’Orchestra di Fiati di Candelara si esibisce questa sera (ore 21,15), al Teatro Sperimentale, con un repertorio quanto mai accattivante, in un concerto a ingresso gratuito. Si tratta di un appuntamento che rientra pienamente nella tradizione di Candele a Candelara, la festa che ogni anno propone nel suo vasto programma musica, concerti, esibizione di artisti di strada.

E, nel rispetto di una tradizione che rinnova in tutti i suoi valori di accoglienza e generosità, stasera l’Orchestra Fiati di Candelara festeggerà anche il suo 154° anno di attività. Diretti dal maestro Michele Mangani (in collaborazione con Pesaro 2024, Comune di Pesaro e Amat), il concerto dell’Orchestra sarà incentrato sugli anniversari di importanti musicisti che ricorrono proprio nel 2024, anno di Pesaro, Capitale italiana della cultura.

Il programma del concerto spazierà dalla musica Barocca di Jeremiah Clarke, fino alle famosissime colonne sonore di Henry Mancini, passando per le eleganti linee musicali dell’Inglese Gustav Holst. Ed ancora dall’opera lirica di Giacomo Puccini fino alle celebri musiche da film di Riz Ortolani. Un sentito omaggio al compositore pesarese autore di More e di tanti temi famosi del grande schermo.

L’evento, come detto, è inserito nel programma della XXI edizione di Candele a Candelara, e l’invito al concerto è esteso tanto ai turisti presenti in città quanto a chiunque, pesaresi e non, sia interessato a godersi una bella serata con ottima musica.

L’ingresso al concerto è libero.