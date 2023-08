Concerto in memoria di Salvatore Sassu a Pesaro: un omaggio al Maestro

Domani sera nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca alle ore 21 si svolgerà un concerto lirico dedicato al Maestro Salvatore Sassu, personaggio tra i baritoni più importanti del Novecento, che avrebbe compiuto ottant’anni quest’anno.

Lo ricorderanno molti suoi allievi ed amici, persone che lo hanno incontrato e stimato e che hanno apprezzato la sua arte e le sue indubbie qualità umane e artistiche, di cantante e di docente. Il Maestro Sassu – che era anche molto amico del caporedattore del Carlino, il compianto Paolo Nonni, ha cantato nei teatri di maggiore tradizione italiana ed estera: Francia, Belgio, Paesi Bassi, Olanda, Irlanda, Germania ed Estremo Oriente. È stato promotore di numerose manifestazioni artistiche in campo benefico e sociale e insegnante di canto al Conservatorio “Rossini“ di Pesaro, per oltre trent’anni. Si esibiranno nelle più celebri arie del Melodramma, i soprani: Angelica Battaglia, Caterina Colombaroni, So Young Lee e Soyoung Choi, i mezzosoprani Cecilia Alegi, Silvia Catani e Francesca Maria Sassu, i baritoni Paolo Gatti, Luciano Matarazzo, Marco Severin e Felice Di Santo, il basso Zheng Wang, i tenori Gian Luca Pasolini, Luca Giorgini, Calin Miron, Alessandro Moccia e Paolo Barbacini a cui verrà consegnato, durante la serata, un riconoscimento alla carriera.

Accompagnatori al pianoforte: Fabrizio Di Muro, Riccardo Maria Ricci e Shizuka Sakurai. All’oboe, il Maestro Vincenzo Marinucci. Interventi poetici in versi di Quasimodo e Lerici, dell’attrice Alessandra Moroni. Presenterà la serata, il professor Giuliano Nardelli. Ingresso gratuito.

l. d.