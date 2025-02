Concerto lirico per il (non) compleanno di Rossini

PESAROIn occasione delle celebrazioni per il (non) compleanno di Rossini, nato il 29 febbraio 1792, oggi (Teatro Rossini, ore 21), si terrà un concerto lirico sinfonico in onore del compositore pesarese che sarà anche l’occasione per inaugurare l’anno accademico 2024/2025 del Conservatorio Rossini, istituzione fondata per volontà testamentaria del Maestro. Il concerto è promosso dallo stesso istituto e dal Rossini Opera Festival, in collaborazione con Amat e col sostegno di Intesa Sanpaolo.

I solisti del Rossini Opera Festival, Aleksandra Meteleva (mezzosoprano) e Pietro Adaíni (tenore), saranno accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio Rossini diretta dal Maestro Luca Ferrara e da due studenti del corso di direzione d’orchestra: Yuanqi Meng e Nikolas Nevio Monti. "Al centro dell’evento – dichiara Fabio Masini, direttore del Conservatorio – saranno studenti e giovani talenti delle due istituzioni con un’aggiunta particolare per quest’anno: il mezzosoprano Meteleva proposto dal Rof è anche nostra diplomanda nella classe di canto della professoressa Stefania Donzelli. Il Conservatorio è un istituto di formazione e la centralità degli studenti deve emergere nei grandi eventi, per questo la direzione delle due Sinfonie da Tancredi e da La Cenerentola è stata affidata a due studenti di direzione d’orchestra della classe del Maestro Manlio Benzi".

"Siamo contenti di collaborare ancora con il Conservatorio – ribadisce Ernesto Palacio, Sovrintendente del Rossini Opera Festival – nelle celebrazioni della nascita di Gioachino Rossini. Le numerose esperienze passate sono state molto valide. Per il programma di quest’anno abbiamo scelto pezzi di grande livello artistico ma anche molto impegnativi: penso che il nostro concerto sarà un momento importante nelle celebrazioni del non compleanno".

Sarà il Maestro Luca Ferrara, docente di esercitazioni orchestrali, a guidare strumentisti e solisti in un programma con arie e duetti da Tancredi, La Cenerentola, Otello, Semiramide, Il viaggio a Reims e affidati al tenore siciliano Pietro Adaíni e alla nascente mezzosoprano Meteleva. Biglietti 5-10 euro.ma. ri. to.