Concerto Maneskin, i fan da Zagabria a Pesaro: "Sono aria nuova, energia pura"

Pesaro, 23 febbraio 2023 – Che i Maneskin siano un fenomeno mondiale lo si capisce anche dalla loro capacità di attrazione. Emilja e Mirna ne sono la prova vivente. Due ragazze residenti in Croazia, che sono partite da Zagabria per arrivare a Pesaro e ascoltare il loro concerto. Ieri erano lì, insieme a una dozzina di persone, davanti alla Vitrifrigo arena, sin dal mattino, nella speranza di incontrare Damiano e i suoi compagni. "Avevamo programmato il viaggio ormai da un anno, subito dopo aver comprato i biglietti tramite fanservice – raccontano –. Da Zagabria siamo andate prima a Venezia, approfittando del fatto che dovevamo venire in Italia, e poi siamo arrivate a Pesaro". Alloggiano da cinque giorni all’Hotel Caesar. "Ascolteremo il concerto, poi passeremo il weekend in città e ripartiremo domenica". Scontato il loro guidizio sui Maneskin: "Sono folli! – affermano senza troppi giri di parole –. Sono aria nuova, qualcosa che non c’è mai stato, non possono essere paragonati a gruppi del passato come qualcuno vorrebbe fare perché sono unici" commentano.

E se da un lato i Maneskin portano entusiasmo e turismo, differente invece è l’impatto che la città ha proprio sui turisti: "Pesaro è troppo tranquilla – dicono –, non abbiamo trovato niente da fare questi giorni, non c’è un luogo dove divertirsi bevendo un drink, non esiste la movida qui". Sul posto, oltre a loro e ad un’altra decina di persone, c’è anche Luca Pieri, presidente di Aspes spa, che commenta: "I Maneskin dimostrano ancora una volta come la Vitrifrigo faccia bene al nostro territorio e alla sua promozione. Il lavoro che c’è dietro un simile evento è veramente tanto, sia in termini di sicurezza che di organizzazione, ma è altrettanto grande la soddisfazione di vedere un concerto di questa portata nella nostra città. Abbiamo lavorato in centinaia per ormai due anni, tra un rinvio e l’altro dovuto alla pandemia, ma alla fine finalmente lo vedremo realizzato". Tutto pronto quindi per il concerto dell’anno a Pesaro, i Maneskin si stanno preparando, i loro fans invece sono pronti ormai da... anni.