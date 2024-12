Concerto natalizio e mercatini artigianali nel centro storico: eventi per tutte le età

In centro storico il menù natalizio del fine settimana prevede il concerto con l’Orchestra Filarmonica Rossini, la musica itinerante della banda di Colombarone, gli spettacoli delle scuole di danza sul palco della Biosfera in Piazza del Popolo e quello dei burattini alla corte di Dario Fo e Franca Rame oltre, naturalmente, ai mercatini di artigianato artistico dove trovare qualche idea da impacchettare e regalare alla vigilia. Occhio, però, ci sono iniziative anche nei quartieri. In particolare i volontari del Q8 – Pozzo Alto, Borgo Santa Maria e Case Bruciate – con la guida del nuovo presidente Fabio Zaffini hanno elaborato un cartellone di iniziative con oltre una decina di appuntamenti destinati a tutte le età. In attesa della Befana che il 4 gennaio arriverà sui pattini al Palaborgo, oggi Babbo Natale, alle 17,30 ritirerà le letterine dei bambini all’interno della pista polivalente di Case Bruciate. L’appuntamento con la tombola, esclusivamente a misura di bambino, è prevista domani dalle ore 15,30 alle 20,40 nella chiesa di Santa Maria Regina a Borgo Santa Maria. Tornando in centro oggi è previsto dalle ore 17,30 il canto lirico itinerante con i due artisti, i cantanti d’opera, Maria Abramishvili e Ian Cherliantsev i quali animeranno le vie del centro storico con le arie più famose. Alle 17,30, in piazza del Popolo, (meteo permettendo) ci sarà “On Places”, lo spettacolo di danza a cura di On Stage Dance Center. Girovagando per le vie del centro domani dalle 17 i bambini potrebbero imbattersi o in Babbo Natale o in “Plasteroid”, l’Uomo di Ghiaccio. Sul palco della Biosfera, invece, domani sarà il pianista Mario Mariani che terrà una esibizione dal titolo in “The Christmas Piano”. Sempre domani dalle 14 alle 18 in piazzale Matteotti — Giardini Craxi, ci sarà la Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini. Dalle 16 alle 20, nel cortile di Palazzo Gradari ci sarà il mercatino con l’artigianato artistico e l’abbiagliamento vintage. Domenica 22 dicembre, dalle 17,30 a palazzo Mazzolari Mosca nella Corte Dario Fo e Franca Rame ci sarà lo spettacolo di burattini “Tre farse… forse!”. Prima, in piazza del Popolo, alle 17, la Filarmonica Rossini terrà il Concerto natalizio organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Solidea Vitali Rosati