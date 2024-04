Concerto-omaggio a Raffaello Sanzio

Oggi alle ore 21 al teatro Rossini si terrà un grande concerto-omaggio “…A Raffaello“. Il titolo, volutamente dedicatorio, sintetizza il programma della serata: due spartiti composti in onore del pittore urbinate in due differenti anniversari. Si inizierà col maestro Lamberto Lugli che dirigerà la propria rielaborazione della “Cantata pel quarto centenario natalizio di Raffaello“ composta nel 1883 da Lauro Rossi; la seconda parte è invece composta e diretta dal maestro urbinate Michele Mangani, con la sua sinfonia “Raphael“, scritta nel 2020 per il quinto centenario dalla morte. L’evento è frutto della collaborazione tra Conservatorio e Orchestra Sinfonica Rossini, dunque i solisti, il coro e l’orchestra del Conservatorio si uniranno ai professori della Sinfonica Rossini: "Ne risulterà un organico – spiega il maestro Mangani – di circa 60 musicisti, senza contare il coro del conservatorio, diretto da Riccardo Lorenzetti. Per quanto riguarda l’orchestra, saranno circa metà professionisti e metà studenti. Da docenti, ci sembra formativo per i nostri allievi suonare affiancare dai maestri della Sinfonica. Questo appuntamento è il secondo evento di grande portata che nel 2024 il conservatorio organizza in concomitanza con Pesaro Capitale della Cultura, dopo la Messa di Gloria per il compleanno di Rossini. Ed è dedicato all’altro grande personaggio della nostra terra".

Durante il concerto, saranno anche proiettati dei video a cura di Andrea Santicchia, per una esperienza che coinvolge più sensi. La Cantata di Lauro Rossi (Macerata 1810 - Cremona 1885) fu commissionata dalla Regia Accademia Raffaello di Urbino su versi dell’avvocato urbinate Vincenzo Romani. La composizione fu scritta per un organico imponente che prevedeva tre voci soliste (soprano, tenore e baritono) un coro e una grande orchestra. Fu eseguita nel salone del trono di Palazzo Ducale il 28 marzo 1883 e fu ripetuta all’inaugurazione del monumento a Raffaello avvenuta nell’agosto del 1897. Il manoscritto originale, conservato presso nel conservatorio di Napoli, è stato criticamente revisionato dal professor Lamberto Lugli per questa occasione. La sinfonia “Raphael“ di Michele Mangani invece, eseguita soltanto una volta nell’estate 2020 in piazza Duca Federico a Urbino, si articola in 4 movimenti: Andante-Allegro moderato, Largo, Scherzo e Allegro maestoso. La sinfonia ha come tonalità d’impianto Re minore, ma nel succedersi dei quattro tempi si alternano continuamente le tonalità minori e maggiori. La sinfonia vuole trasmettere varie percezioni tramite i temi che si alternano, da uno scontro tra la vita e la morte a dolci temi cantabili ed eterei. Segue lo scherzo e l’ultimo movimento inizia con sonorità cupe che poi si evolvono con delle rapide modulazioni nell’elegante finale che sembra suggerire l’immortalità di Raffaello tramite le sue opere. Biglietti posto unico € 10, ridotto € 5 per studenti e docenti del Conservatorio Rossini, acquistabili online tramite vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Rossini il giorno del concerto dalle 17. Giovanni Volponi