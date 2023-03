Concerto per mandolino e pianoforte del maestro Canino

Alle 21,00 oggi al Teatro Sanzio concerto per pianoforte e mandolino del grande maestro Bruno Canino, accompagnato dal maestro Giovanni Scaramuzzino. Concerto organizzato dall’Ateneo. Canino è stato ambasciatore della musica italiana nei più prestigiosi teatri del mondo, accompagnando maestri come Ughi, Accardo, Gazzelloni. Tra le sue incisioni più note, le variazioni Goldberg di Bach e la prima integrale pianistica di Claude Debussy. Docente di piano in scuole e conservatori, ora ricopre l’incarico di docente alla Scuola di musica di Fiesole. Ingresso gratuito registrandosi a www.uniurb.itnovita-ed-eventi5378