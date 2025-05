Concerto per Pasquale Rotondi

Domani iniziano le celebrazioni per Pasquale Rotondi con la 27ª edizione del premio nazionale a lui intitolato e, nell’occasione, l’Orchestra Fiati del Montefeltro aprirà la settimana dedicata ai Salvatori dell’arte con un concerto. Diretta dal Maestro Davide Barbatosa, si esibirà alle 18 nell’auditorium comunale di Sassocorvaro. L’ensemble di fiati proporrà musiche di Vaughan Williams, Rossano Galante, Gioachino Rossini, Samuel Hazo ed Ennio Morricone. Nata nel 2017 dall’idea di tre musicisti del territorio, l’orchestra è formata da circa 50 giovani diplomati al Conservatorio “Rossini“ di Pesaro. Già nota per aver suonato nei vari teatri del territorio provinciale, si è esibita l’ultima volta nel cortile del Palazzo ducale di Urbino in occasione della Festa del duca 2024, alla presenza di Antonio Di Matteo e Lia Grieco, volti noti del piccolo schermo e protagonisti della serie tv “Mare Fuori“. Per il concerto di domani l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. L’orchestra invita gli appassionati di musica a partecipare.