Concertone 1° maggio, la band Revenant in lizza Ma bisogna votarla

Ci potrebbe essere anche la giovanissima band pesarese Revenant al Concertone del Primo Maggio a Roma. L’appello arriva dal Comune: "Portiamo una nota di Pesaro 2024 a Roma cliccando (entro il 31 marzo) al link https:1mnext.primomaggio.netartisti-202364-reevenant. La band è composta da Nicholas Paceschi (voce), Tommaso Dormi (batteria), Francesco Infantino (basso) e Andrea Campese (chitarra). Ha mosso i primi passi al Liceo musicale di Pesaro, ha suonato in vari club nella regione facendo esperienza live e vinto contest nazionali. Per farla suonare basta mettere un like e condividere il link tra gli amici. Il sistema permette un solo voto per ogni utente e utilizza l’indirizzo IP per identificarlo".