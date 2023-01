"Concessioni più ampie per abbattere i costi"

In attesa di capire cosa accadrà fra qualche giorno con il cantiere per l’edificazione degli 80 appartamenti al porto, va avanti il problema delle concessioni e quindi lo sfruttamento della nuova darsena. A riprendere l’argomento il consigliere regionale del Pd, Andrea Biancani, che ha portato il problema a palazzo Raffaello sede della Regione.

Biancani chiedeva di sollecitare l’Autorità Portuale per l’avvio del bando per assegnare i posti barca nella nuova darsena, modificandone i criteri al fine di ridurre i costi, e di verificare a che punto sia la variante per cambiare destinazione d’uso della nuova darsena a favore del diportismo. "L’unica buona notizia è che l’Autorità Portuale sta cercando di capire come attuare la mia proposta di mettere a bando concessioni più ampie per le associazioni – dice l’esponente del Pd –. Il canone minimo, che oggi ammonta a circa 3400 euro, si applica anche a superfici d’acqua abbastanza estese, quasi sprecate per un solo posto barca. Questo fa sì che il canone per un’area molto estesa non superi di molto il canone minimo per una singola imbarcazione. Per questo ho proposto che nel biennio 2023-24, il bando preveda delle aree più grandi (se non un’unica concessione) da destinare alle realtà dell’associazionismo sportivo nautico e del tempo libero, le quali, ottenuta la concessione per uno spazio ampio possono poi gestirlo tra i soggetti interessati, riducendo le spese dei singoli appassionati. Purtroppo l’Autorità Portuale sta verificando la fattibilità di questa proposta ma non ha ancora definito le tempistiche del nuovo bando". Biancani poi ricorda che "un bando a ridosso dell’inizio della stagione comprometterebbe quindi l’utilizzo dei posti barca".