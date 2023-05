Conchiglia di brodetto: come assaggiare il mare

Ecco le conchiglie di mare ripiene di brodetto. Innanzitutto hanno un suono: quello metaforico delle sfogline che mattarellano la pasta lungamente, finemente, ma energicamente, per trovare la giusta consistenza. Perché riempire questa sorta di raviolo ruvido con il suo ripieno e fare in modo che regga all’urto della forchetta e arrivi integro al palato, non è impresa facile. E invece Cinzia Landi, cuoca dell’antica osteria La Peppa di Fano, ci è riuscita con l’aiuto delle sue sfogline del laboratorio di pasta artigianale. La conchiglia di brodetto si ottiene lavorando farina del mulino Mariani di Senigallia e farcendo la sfoglia, sezionata a cerchi e con la superficie trafilata come una pasta secca, con la sua sua farcitura nobile: coda di rospo, capasanta, seppiolina, mazzancolla, cozza, tutto passato passato in padella con olio extravergine, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Il sugo di cottura servirà invece come condimento per la pasta, una volta scolata e impreziosita da olio extravergine di oliva di selezione raggiola o leccino e con una erba aromatica come il finocchietto selvatico che. Questi ultimi due elementi hanno un ruolo: elevare il gusto dal palato alla memoria. Il vegetale ha poteri magici in questo senso. Tutto questo verrà presentato e degustato oggi alle 20 alla osteria Dalla Peppa di via Vecchia 8 a Fano (info e prenotazioni 331 6454088) abbinato al vino "Adagio" della cantina "Collina delle fate" di Fossombrone. Un piatto dedicato al prossimo BrodettoFest. Brodetto senza spine e molto appetitoso.

d. e.