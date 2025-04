Concita De Gregorio ed Erica Mou lungo i ’Percorsi’ del femminismo

Torna dall’8 al 10 maggio, a Pesaro, il Festival Percorsi, evento organizzato dall’associazione Percorso Donna, che quest’anno sarà dedicato alle diverse sfaccettature della violenza di genere, rappresentate per l’occasione dalla metafora del caleidoscopio femminista. Un appuntamento giunto alla sua settima edizione che affronterà il tema della intersezionalità e della connessione tra le varie forme di discriminazioni.

"Durante questi anni – dice Mariangela Siepi, presidente dell’associazione – abbiamo affrontato in diversi modi il tema della violenza di genere, anche attraverso forme di comunicazioni differente, che potessero veicolare questi contenuti anche attraverso le arti. Anche per questo vorrei ricordare che alla Galleria Rossini, a partire da domenica, ci sarà anche un punto di riferimento per conoscere le iniziative della nostra associazione e l’attività del centro antiviolenza".

Ad intervenire anche Laura Martufi, direttrice artistica del Festival: "La violenza di genere è un fenomeno complesso e articolato che deve tenere conto anche delle altre forme di discriminazione. Tutte le forme di violenza hanno una radice comune e non è possibile immaginare di superarne una senza provare a contrastarle tutte. Durante gli incontri in programma cercheremo di combattere gli stereotipi".

Da qui l’idea del caleidoscopio, come spiega Elisabetta Furlani, anche lei direttrice artistica del Festival: "Perché immaginiamo così il nostro femminismo: multicolore, pieno di sfaccettature e frutto delle alleanze tra i diversi movimenti di lotta alle discriminazioni. Siamo fieri di aver ottenuto per questo festival anche il patrocinio del Parlamento Europeo".

Il Festival si aprirà l’8 maggio con l’inaugurazione ufficiale della mostra di illustrazioni di Beatrice Fanzaga, in arte Gra.phichette, alla Galleria Rossini, alle 18.30; mentre alle 20.30, al Teatro Sperimentale si terrà lo spettacolo "Un’ultima cosa" con Concita De Gregorio ed Erica Mou (in foto), in collaborazione con Amat Marche, (unico evento a pagamento, biglietti a 15 euro). Poi incontri dedicati agli istituti scolastici, spettacoli teatrali, conferenze, incontri e laboratori di autoproduzione di cosmetici all’azienda La Saponaria, fino alla cena di chiusura in programma il 10 maggio, alle 22.30 al ristorante Alla Volta. Per il programma completo consultare il sito www.percorsodonna.com.

Alice Muri