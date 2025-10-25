Concluso il soggiorno dello Csia di Lugano nella città ducale

Si è concluso nei giorni scorsi il 35° soggiorno studio dello CSIA di Lugano (Centro scolastico per le Industrie Artistiche) al Centro Artistico Artigianale La Corte della Miniera, struttura che da oltre tre decenni accoglie studenti, artisti e docenti da tutta Europa. L’istituto svizzero, corrispondente all’ISIA italiano, rinnova un legame che unisce da sempre Urbino alla grande tradizione delle arti grafiche e della stampa, discipline che hanno reso la città un punto di riferimento internazionale. La conclusione dello stage è stata sottolineata dalla presenza dell’assessore Massimiliano Sirotti, in rappresentanza del Comune, che ha omaggiato il professor Gabriele Devincenti con pubblicazioni sulla città. Un momento particolarmente significativo è stato proprio quello che ha visto il docente svizzero tornare a Urbino dopo 35 anni: allora giovane studente al suo primo soggiorno studio, oggi docente e accompagnatore del gruppo. Una testimonianza che racchiude in sé la continuità culturale, educativa e affettiva che lega le due istituzioni. Lo staff dello CSIA, guidato dal direttore Roberto Carlo Borioli, era composto da cinque docenti tra cui Devincenti, tutti figure di riferimento nel panorama dell’arte grafica contemporanea.

L’incontro ha confermato ancora una volta il valore della stampa come linguaggio universale e strumento di attrazione turistica e culturale, capace di raccontare il territorio e di collegare generazioni, esperienze e Paesi diversi. Alla Corte della Miniera, dove il Museum Graphia – Museo internazionale delle arti grafiche custodisce un patrimonio unico di macchine, caratteri e tecniche tipografiche, la stampa non è solo memoria storica, ma anche occasione di incontro e di crescita. "Questo scambio – ha commentato Michele Piersantini, fondatore e direttore del centro – è la prova che la cultura grafica può essere un veicolo di turismo intelligente, un modo per far conoscere Urbino e le Marche attraverso l’arte e il sapere artigianale". Anche dopo 35 anni, la Corte della Miniera e lo CSIA di Lugano continuano dunque a costruire un ponte culturale tra Italia e Svizzera.

g. v.