Concorso d’arte per il mondo solidale

Torna il concorso d’arte promosso dall’associazione onlus Piattaforma solidale, presieduta da Massimo Domenicucci. Il tema di quest’anno è “Un mondo solidale e inclusivo, contro ogni forma di violenza nei confronti dell’ambiente generata dalle attività umane, compresa la guerra“. Il concorso abbraccia pittura, disegno, incisione, grafica digitale, murales, scultura, ceramica, musica, video, fotografia e ogni altra forma espressiva. La partecipazione, gratuita, è aperta agli studenti di numerose scuole del territorio provinciale e regionale.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini, dal vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, dall’assessore alla Solidarietà Luca Pandolfi. "Diamo continuità – ha detto Domenicucci – a un filo conduttore pensato alcuni anni fa affrontando tematiche che riguardano la violenza. Quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sull’ambiente, argomento importante perché significa parlare di futuro e quindi di giovani. Un ambiente sempre più degradato che dà segnali negativi per le attività che l’uomo produce per il suo egoismo. Su questo vogliamo far riflettere non solo i giovani ma anche gli adulti perché i giovani, ci auguriamo, coinvolgono anche le famiglie. E questa riflessione dovrebbe condurre a un tentativo di educare a cambiare l’atteggiamento di tutti i giorni di ognuno di noi".

Le opere saranno esaminate da una giuria composta dagli artisti di “Arte Solidale“ – di cui è coordinatrice Mara Pianosi – e da docenti degli istituti d’arte. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro e sono stati coinvolti gli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri, e infermieri confermando così una capacità di dialogo che ha già coinvolto scuole, enti pubblici, aziende private, ordini professionali e associazioni di categoria per consolidare la rete della solidarietà. Nell’occasione sono stati consegnati anche attestati di menzioni d’onore ai sostenitori di Piattaforma Solidale: Ordine degli Infermieri, Marche and Bike, Gruppo Therapeia (con la psicologa Marta Avaltroni), Auser provinciale, Comis Group srl. Ringraziamenti anche per il liceo Mengaroni di Pesaro (presente il docente di arte figurative Marco Santoro).

Le opere dovranno essere inviate via mail alla segreteria del concorso, all’indirizzo piattaformasolidale@gmail.com.Info: 339 8967459.Maria Rita Tonti