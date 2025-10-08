Concorso di Fagotto, un podio internazionale per i tre vincitori

Il decimo Concorso Internazionale di Fagotto del Conservatorio Rossini si è concluso con un podio internazionale, diviso tra Portogallo, Italia e Cina. Coordinato dal prof Giuseppe Ciabocchi, titolare della cattedra, e dal direttore Fabio Masini, vi hanno preso parte giovani interpreti provenienti da 12 Paesi europei ma anche da Cina, Israele e Russia. Di rilievo anche i componenti della giuria: a partire dal presidente, Diego Ceretta, direttore principale dell’Orchestra Regionale della Toscana passando per solisti di fama e prime parti delle più importanti orchestre mondiali. Anziché un podio usuale, è stato decretato un secondo posto ex-aequo per Lopes Bárbara (Portogallo) e Martina Miniussi (Italia), mentre terzo è risultato Li Tianyou (Cina).

Se come diceva Churchill, bisogna "guardare indietro per andare avanti", ricordo quando nel 2003 il maestro Adriano Sabbatini, già primo fagotto dell’orchestra a Palermo e Napoli, mi espose l’utilità di un concorso di fagotto. Ne assecondai convintamente la richiesta sottoponendo il progetto al Cda che approvò l’iniziativa, avviando nel 2004 quel percorso di internazionalizzazione che anni dopo il Ministero pose come obiettivo per tutti gli Istituti. L’Istituto rossiniano onora la figura di Sabbatini, di cui il professor Ciabocchi è stato allievo, risultando peraltro vincitore nel 2006. Sabbatini è personalità discreta e signorile, che non ha mai cercato vetrine pur essendo stato protagonista dei palchi più prestigiosi d’Italia.

Presidente Emerito del Conservatorio Rossini

Foto: il Maestro Adriano Sabbatini, il presidente emerito Giorgio Girelli ed il fagottista RAI Marco Costantini