"Concorso di idee per viale Trieste: le regole sono chiare"

"Ma quale provincialismo: le scelte riguardo la composizione della commissione chiamata a giudicare gli elaborati del concorso di idee sulla riqualificazione del Lungomare di Ponente sono dettate dal Codice degli appalti. Sono sorpreso che quest’accusa possa provenire da dei professionisti che abbiano già partecipato allo stesso tipo di bando". L’assessore Riccardo Pozzi replica alle esternazioni emerse martedì sera, in occasione del Consiglio di quartiere 11, quando alcuni architetti hanno mosso varie obiezioni, tra cui quella riguardo alla necessità di individuare a monte della procedura una commissione di altissimo livello, esterna ai professionisti dell’amministrazione comunale, possibilmente composta da urbanisti di fama internazionale e professori universitari.

Per fugare questo tipo di perplessità, intanto l’assessore Pozzi, cita gli articoli del codice degli appalti in cui è specificata la procedura da seguire: "Il codice degli appalti disciplina le regole del concorso: questo dice che i membri della commissione siano prioritariamente dell’amministrazione che fa il bando, quindi professionisti interni all’amministrazione comunale. Qualora il Comune non avesse internamente le professionalità in grado di svolgere quel tipo di prestazione può rivolgersi esternamente, presso altri enti pubblici o presso professionisti esterni. Come assessore mi piacerebbe molto coinvolgere nella commissione professionisti di caratura internazionale, ma prima di tutto la norma dispone che la commissione venga individuata successivamente alla chiusura del bando. E non prima come hanno chiesto gli architetti intervenuti durante l’incontro pubblico. Quindi la commissione giudicante sarà nominata dopo il 14 di luglio, per intenderci, secondo quanto prevede la legge".

Solidea Vitali Rosati