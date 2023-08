Concorso per infermieri Cancellato quello del 2021

Infermieri, punto e a capo. "Con questo governo regionale tutto è possibile, anche l’impossibile. Purtroppo sono danneggiati – dice il consigliere regionale Pd Andrea Biancani – centinaia di giovani infermieri che pur avendo superato il concorso indetto nel 2019 ma a decorrere dal marzo 2021 si sono visti scadere la loro graduatoria lo scorso 5 marzo". Oggi, dopo appena 4 mesi, la Sanità Regionale fa uscire un nuovo bando per assumere infermieri che li costrngerà a rifare un altro concorso. "A me sembra si sia perso il buon senso – dice il consigliere regionale Andrea Biancani – e il rispetto delle persone. Se trent’anni fa fosse accaduta una cosa del genere avremmo avuto manifestazioni in piazza o davanti all’ospedale. Credo che sia arrivato il momento per questi ragazzi di farsi rispettare e sentire. Siate inquieti, lo ha detto anche il Papa. Non si può subire in silenzio una ingiustizia del genere. Probabilmente la politica di 30 anni fa o di soli 3 anni fa, una cosa del genere non l’avrebbe neppure pensata. Siamo alla frutta. Ovviamente la possibilità di assumere nuovi infermieri è una buona notizia".

Il consigliere Pd ricorda il percorso fatto nei mesi scorsi dalla politica marchigiana: "In consiglio regionale abbiamo approvato all’unanimità una mozione, presentata dal gruppo assembleare del Partito Democratico, per impegnare la giunta regionale a chiedere al governo di approvare urgentemente un atto che prorogasse di due anni la validità delle graduatorie per infermieri e Oss, in scadenza rispettivamente il 5 marzo e il 5 agosto. Avevamo evidenziato il problema anche attraverso una interrogazione". Biancani ricorda anche che "la mozione approvata a febbraio chiedeva al presidente Acquaroli, anche in considerazione dei suoi rapporti con il governo nazionale, di attivarsi quanto prima per recepire le rivendicazioni da tempo avanzate dai sindacati, da ultimo durante la manifestazione svoltasi lo scorso 20 febbraio davanti alla Regione Marche. Purtroppo, si è persa una grande occasione, visto che il decreto Milleproroghe è stato approvato dal parlamento il 23 febbraio, senza che la giunta regionale e il governo nazionale abbiano provveduto a inserire un’estensione delle graduatorie marchigiane, nonostante le richieste dei sindacati. Ritengo inaccettabile – sottolinea Andrea Biancani – questa mancanza di attenzione e sensibilità nei confronti di lavoratori che durante la pandemia venivano indicati ai cittadini come gli ‘eroi del Covid’, ma oggi vengono lasciati senza occupazione, creando seri disservizi al sistema sanitario regionale. È sicuramente paradossale avere avuto centinaia di infermieri e Oss che avevano già superato un concorso e non assumerli perché il governo e la regione non hanno voluto prorogare le graduatorie".

Luigi Luminati