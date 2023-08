Concorso per infermieri, la novità: si può partecipare per una sola Ast

Si cercano infermieri. L’Ast (Azienda Sanitaria Territoriale) ha pubblicato venerdì la determina che dà avvio alle procedure concorsuali per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 47 infermieri da destinare a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Marche. Infatti ogni singola azienda del sistema sanitario regionale ha indicato le proprie esigenze e il numero dei posti da mettere a concorso, quindi anche in quella di Pesaro e Urbino. Il Dipartimento Salute ha inviato all’Ast 1, quella della nostra provincia, individuata dal Comitato di coordinamento degli Enti quale ente capofila, le richieste necessarie per implementare l’organico dopo le richieste emerse lo scorso 17 luglio.

Sono dunque state avviate subito le procedure per il reclutamento. "Ci siamo subito mobilitati – spiega il direttore generale dell’Ast Pesaro Urbino Nadia Storti – e venerdì abbiamo pubblicato il dispositivo, consapevoli dell’importanza di dare avvio a questo concorso per un ruolo professionale centrale e strategico per la nostra sanità. Con questo bando, le cui domande potranno essere presentate dai candidati dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della Regione Marche, andiamo a dare nuovo impulso al sistema sanitario regionale".

"La nuova concezione di concorso è una vera rivoluzione – sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini (foto) -, prima i vincitori non conoscevano la loro destinazione: da San Bendetto ad Urbino, tutte le strutture potevano essere utili. Ora ogni infermiere potrà partecipare alla selezione per una sola Azienda e la posizione in graduatoria gli conferirà il diritto di essere assunto solo in quella Ast provinciale. In questo percorso di riforma attuato nella nostra Regione, molto prezioso è stato il contributo dei sindacati del Comparto che hanno appoggiato sin da subito la nostra proposta e li ringrazio per tutto il lavoro svolto. Questo concorso in particolare verrà espletato dalla Ast di Pesaro per rispondere a criteri di economia ed efficienza".

Nel dettaglio, in base al fabbisogno manifestato dagli enti sanitari della regione, sono previsti 12 posti per l’Ast Pesaro Urbino. Nelle altre aziende saranno destinati invece 18 per per l’Ast di Macerata, 5 per l’Ast di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 3 per Ancona, 4 per l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e 1 per l’Inrca di Ancona.

Tutti i dettagli del bando sono reperibili nel sito istituzionale dell’Ast 1, www.ospedalimarchenord.it.

Francesco Pierucci