Concorso per un farmacista Bando fatto da Urbino Servizi

Si cerca un farmacista per il punto vendita di viale Comandino. Urbino Servizi ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di "farmacista collaboratore", con contratto a tempo determinato e part-time (quindi 30 ore settimanali). La figura, che verrà assunta per 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6, e inquadrata con contratto Assofarm livello 1, sarà impiegata nella Farmacia Comunale di Urbino.

Sono ammessi i candidati in possesso di un diploma di laurea in Farmacia o C.t.f. (Chimica e Tecnologia Farmaceutica), con relativo certificato di abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’albo professionale dei farmacisti, che hanno prestato servizio in farmacie eo parafarmacie pubbliche o private per un periodo di almeno tre mesi. Domande entro entro e non oltre le 12 di giovedì 23, da far pervenire a Urbino Servizi spa a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo via Puccinotti n. 3, 61029 Urbino, tramite pec all’indirizzo [email protected] o consegnata a mano all’ufficio protocollo della società partecipata. Bando e info nei siti web di Urbino Servizi o del Comune.

fra. pier.