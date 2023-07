Concorso Università, si selezionano solo donne

Se non sono donne non le vogliamo, però non chiamatela discriminazione. O meglio, se discriminazione c’è, è tutta colpa del Pnrr. C’è un bando dell’Università di Urbino che vale solo per le ragazze. Il concorso, ad esami, è per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale tecnico-amministrativo categoria C1, profilo "knowledge transfer manager". La durata dell’incarico è dal primo ottobre di quest’anno al 30 giugno del 2025. Ci sono almeno tre aspetti che sorprendono nel bando datato 5 luglio.

La prima cosa, l’abbiamo già detta, è che si rivolge solo alle donne: se nella parte intitolata "profilo" si dice infatti che "la figura professionale richiesta dovrà fornire supporto alle attività amministrative dell’Ufficio Terza Missione", nella parte dedicata alle competenze necessarie si parla tout court di "candidate". Una discriminazione positiva a favore delle donne?

In secondo luogo il titolo di studio che si richiede è il diploma di scuola media superiore. Requisito curioso, se si tiene conto che nella descrizione delle mansioni e competenze delle candidate il bando elenca, tra le altre, la conoscenza della normativa in materia di proprietà intellettuale e della "struttura di un documento brevettuale". Viene da chiedersi quale diplomata di scuola media superiore possa vantare conoscenze specializzate in materia di diritto della proprietà intellettuale e dei brevetti.

La terza e ultima cosa che salta all’occhio è il limite di età: possono fare domanda solo le candidate che non abbiano superato la soglia dei 36 anni. Ora, se il limite di età per gli impieghi pubblici può avere un senso in termini di anni necessari per maturare la pensione (se cominci a 45 anni, è complicato riuscire a maturare i versamenti), a prima vista non se ne capisce bene il motivo in un bando che è indetto per la copertura di un posto a tempo determinato.

Il Pnrr. Tra le norme citate in premessa il bando richiama un altro bando emanato dalla Direzione Generale per la Tutela della proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo questo testo, l’"inserimento di n. 2 unità con profilo KTM (Knowledge Transfer Manage) comporta automaticamente l’obbligo di destinare una posizione a donne di età inferiore ai 36 anni, così come previsto dal decreto "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici Pnrr e Pnc" (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr)".

Insomma, se ci sono due posizioni da coprire, una deve andare a una donna. Ma anche l’altra, dove concorrono anche gli uomini, possono partecipare le donne. Il termine per la domanda scade il 10 agosto prossimo.

Adriano Biagioli