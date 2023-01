Condannati due stranieri per spaccio

I carabinieri hanno arrestato due persone di nazionalità marocchina di 36 e 31 anni, colpite da provvedimenti di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state numerose infatti le operazioni di polizia che hanno contrastato il giro di cocaina che trovava nella piazza forsempronese un fiorente mercato. Tra queste operazioni, anche quella che portò in carcere il 36enne marocchino che deve ora scontare una pena definitiva a 3 anni e 2 mesi di reclusione, essendo stato sorpreso nel 2021, nel centro storico di Fossombrone, con 65 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Per il complice di 31 anni, la pena invece è di 2 anni di reclusione, in quanto anche lui condannato in via definitiva per spaccio di cocaina. Al momento sono stati posti entrambi agli arresti domiciliari.