Condannato baby bullo. Perseguitò un coetaneo

Ha patteggiato ieri una pena a 3 anni e 10 mesi di reclusione il 19enne di Colli al Metauro che aveva malmenato, rapinato, stalkizzato, sequestrato in casa, e impaurito un 17enne del luogo. Che aveva un’unica colpa: gli stava antipatico. Ieri il gup ha condannato questo giovane che dal maggio scorso a ieri è rimasto in carcere. Da ieri, è potuto tornare a casa. Ci sono altri tre giovani, in questo caso minorenni, che rispondono degli stessi reati nei confronti della stessa vittima ma davanti al tribunale dei minori di Ancona. Secondo l’accusa, per due anni consecutivi, hanno messo in atto angherie, atti persecutori e violenze nei confronti di un adolescente, culminati in un pestaggio con rapina. Le indagini condotte dai militari della stazione metaurense, agli ordini del luogotenente Antonello Pannaccio, hanno permesso di ricostruire due anni da incubo di un ragazzino del posto, da quando aveva 15 anni fino ai 17.

A porre fine alle sue angosce sono stati i militari della stazione di Colli al Metauro che hanno potuto dimostrare il coinvolgimento della baby gang, attribuendogli anche la rapina del cellulare aggravata dall’uso di armi, il sequestro di persona aggravato, gli atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni del 17enne, in concorso con due minorenni, che in quanto tali sono stati denunciati ma hanno evitato la reclusione. Dall’attività investigativa è emerso che la vittima ha subìto ripetuti atti persecutori dal marzo 2021, sfociati anche in aggressioni fisiche da parte dei due coetanei e del giovane con due anni di più.

Il lavoro dei carabinieri è partito il 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, quando il compagno della madre della vittima ha chiamato i carabinieri per denunciare che l’adolescente era stato poco prima rapinato del suo cellulare sotto la minaccia di una pistola e che poi era stato picchiato, tanto da riportare la rottura del setto nasale e da dover ricorrere alle cure ospedaliere. L’attivazione immediata dei militari, che hanno sentito testimoni, visionato le immagini del sistema di videosorveglianza urbana di Colli al Metauro e poi ascoltato direttamente la vittima, hanno permesso prima di risalire ad un minorenne estraneo alle aggressioni, ma che si era prestato a tenere per alcuni giorni la pistola usata per la rapina (un’arma ad aria compressa a pallini di piombo di libera vendita modello Glock) e poi di identificare i tre responsabili delle violenze: il 19enne e i due 17enni, che avrebbero ‘attaccato’ la vittima in almeno 6, 7 episodi. Durante le perquisizioni a casa del 19enne sono state rinvenute due pistole Glock ad aria compressa e un computer rubato alla scuola primaria ‘Lugli’ di Calcinelli tra il 22 e il 26 aprile.