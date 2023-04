Condannato ’caporale’ pakistano

Distribuivano volantini mattina e pomeriggio, a volte anche di sera fino a 11 ore di lavoro consecutive per 30 euro al giorno. Nessun contratto di lavoro per loro, prendere o lasciare. Fino a quando l’ispettorato del lavoro ha scoperto lo sfruttamento. Uno dei sei caporali pakistani che sfruttavano i connazionali ha patteggiato nei giorni scorsi una pena a 2 anni di reclusione. Gli sfruttati non avevano giorni di riposo. Non solo. Come scoperto dai carabinieri, i rider dei volantini venivano seguiti dai loro caporali anche tramite gps. E quando finivano il proprio turno, si ritiravano in alloggi fatiscenti, senza servizi, che gli affittavano gli stessi caporali. I lavoratori hanno detto di aver dovuto accettare tutto ciò per le loro famiglie e per ottenere il permesso di soggiorno