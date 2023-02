Condannato per gli insulti a Ricci "Deve risarcirlo con 7.500 euro"

Ha vinto Matteo Ricci, un’altra volta. Chi lo aveva definito su Fb "sindacontagio e buffone", nel momento in cui il Covid, all’inizio del 2020, non aveva ancora iniziato a devastare anche la nostra provincia, è stato condannato ieri mattina dal giudice monocratico del tribunale di Pesaro. L’imputato è Simone Montagnoli, pesarese di 60 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Bianchi, era accusato di diffamazione aggravata. Dovrà pagare al sindaco 7500 euro a titolo risarcitorio, oltre a mille euro di multa, come pena pecuniaria, e anche 1900 euro per le spese di costituzione di parte civile. Bianchi, il suo legale, ha sempre sostenuto che il suo cliente non era l’autore di quelle offese, e che il vero autore in realtà non è mai stato identificato. Stavolta il sindaco non era in aula, a rappresentarlo il suo legale, Isabella Gattini.

Pochissime ore dopo la sentenza, il sindaco ha diffuso una nota: "Da anni l’Amministrazione porta avanti la battaglia contro l’odio, con iniziative educative nelle scuole e in città – ha detto Ricci –. Anche in questo caso, i 7.500 euro di risarcimento verranno destinati a coloro che ne hanno più bisogno. La scorsa volta avevamo scelto di metterli a disposizione delle persone con disabilità, la proposta che farò ora alla Giunta è di devolvere le risorse per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà nel pagamento dell’affitto di casa".

Quando Ricci parla del precedente caso ("la scorsa volta"), intende quello del maggio dell’anno scorso, quando un altro odiatore era stato condannato ad un rimborso di 3mila euro per diffamazione a mezzo stampa commesso tramite Facebook. "Come avevamo preannunciato – scrisse al tempo Ricci – abbiamo deciso di devolvere questa cifra per un’iniziativa educativa o sociale". Le tre ipotesi lanciate da Ricci furono: "Realizzazione di una panchina arcobaleno a sostegno della battaglia contro l’odio verso l’omosessualità, un corso di formazione contro l’odio social da fare nelle scuole, un intervento per rendere più accessibile alla disabilita alcuni spazi pubblici della città".

Ieri mattina il giudice si è limitato alla lettura del dispositivo, visto che tutte le testimonianze (compresa quella dello stesso sindaco) e gli interventi degli avvocati si erano svolti nell’ultima udienza, nel 9 gennaio scorso, nella quale lo stesso Ricci aveva detto che avrebbe ritirato la querela se l’imputato avesse offerto una cifra a titolo di risarcimento. E proprio per prendersi il tempo su questa proposta, il giudice Andrea Piersantelli aveva rinviato il tutto alla udienza finale di ieri. L’imputato non aveva fatto nessuna offerta, quindi il processo è andato avanti fino alla sentenza. In una delle ultime udienze, il Comune aveva chiesto per questa diffamazione un risarcimento danni di 30mila euro, mentre la procura la condanna a 4mila euro di multa.

Il legale di Montagnoli da parte sua aveva continuato a sostenere che lui non c’entrava nulla con quel post: "C’è un enorme difetto di identificazione dell’imputato – aveva detto Bianchi - visto che il sindaco stesso dice che lo conosce per nickname, ma non di persona. Montagnoli dice di essere completamente estraneo ai fatti". Ma il giudice ieri mattina non ha seguito quel ragionamento, ed ha concluso per la condanna con pena pecuniaria. Il legale di Montagnoli valuterà adesso, lette le motivazioni della sentenza entro 90 giorni, se fare richiesta o meno in Appello.

Alessandro Mazzanti