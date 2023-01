Condannato per spaccio ex ristoratore

Arrotondava la pensione da 600 euro con lo spaccio di cocaina. Arrestato e finito a processo, ieri il 70enne ex ristoratore, originario del Piemonte, ma residente in città da anni, è stato condannato a 10 mesi di reclusione e a 1200 euro di multa dal giudice Andrea Piersantelli. Il pm Federica Guarrella aveva chiesto un anno e 2 mesi di carcere e 4mila euro di multa. Il difensore, l’avvocato Silvia Pantanelli, ha già annunciato appello. Il legale ha messo in evidenza come quella cessione, ad unico cliente, e di una dose divisa a metà, sia dipesa da un momento di difficoltà economica del suo assistito.

Il 70enne era stato arrestato il 5 novembre scorso dagli uomini del commissariato di Fano mentre stava passando la droga al cliente. Passaggio avvenuto nella zona della Sassonia, vicino alla pista dei go-kart. Ma gli agenti lo stavano già tenendo sotto controllo. È bastato appostarsi e attendere per entrare in azione e far scattare le manette.

e. ros.