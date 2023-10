Condannato truffatore seriale. Raggirò pensionato per 700 euro

Condannato ieri dal tribunale a 2 anni e 3 mesi di reclusione Manuel Festa, 34 anni, di Napoli. Rispondeva di truffa aggravata, furto e riciclaggio ai danni di un pensionato di 70 anni. In particolare, nel giugno del 2020, l’uomo ha fatto conoscenza col pensionato dicendogli che erano stati colleghi di lavoro nel settore del tessile. La vittima ci ha creduto ed ha accettato in regalo due giubbotti dallo sconosciuto, apparentemente di pelle, in realtà di plastica, ringraziando. Ma subito dopo, Manuel Festa ha chiesto al pensionato di aiutarlo a tornare a casa in Svizzera col furgone. Era tutta un’invenzione, ma il pensionato ha creduto anche a questa. Così gli ha consegnato tutti i soldi che aveva, circa 90 euro. Ma al 34enne sembravano pochi: "Come faccio, non mi bastano. Fammi la cortesia, vai al bancomat". E così il pensionato è andato allo sportello ed ha prelevato 100 euro consegnandogli il denaro. Ma non è bastato. Altra richiesta, è tornato al bancomat e questa volta Manuel Festa, che gli era a fianco, ha direttamente digitato la somma, 500 euro, prendendo lui stesso le banconote per poi andarsene. Difeso ieri dall’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi, è stato condannato per la truffa e assolto per la ricettazione dei giubbotti.