Condannato uno dei bulli di piazza Redi

di Elisabetta Rossi

Lui, 18enne, di origini sudamericane, era in compagnia del 13enne che due anni fa aveva denunciato una finta rapina al supermercato di piazza Redi per il gusto di filmare i poliziotti in azione, dopo aver fatto un furto (quello vero), al distributore di sigarette. Colpo addirittura rilanciato su Instagram. Il minorenne aveva scampato denuncia e processo grazie all’età (sotto i 14 anni non si è imputabili). Ma l’altro, il 18enne (due anni fa) è finito a processo (con rito abbreviato) per furto aggravato e procurato allarme e ieri per questi reati è stato condannato a 4 mesi e 20 giorni. Il suo difensore, l’avvocato Francesca Paradisi, ha ribadito in aula l’estraneità ai fatti del suo assistito. Lui avrebbe solo fatto da spettatore alle bravate del minorenne, il quale, ha insistito il legale, "ha ammesso di aver fatto tutto lui, come risulta anche dalle annotazioni di polizia. La stessa refurtiva, le sigarette rubate, erano a casa del 13enne che è stato l’unico autore del furto al distributore e l’ideatore e esecutore della chiamata al 113 per denunciare la finta rapina al supermercato. Ha anche chiaramente detto di averlo fatto per il gusto di vedere l’arrivo della macchina della polizia a sirene spiegate. Inoltre la tabaccaia non si è neppure costituita parte civile. Aspetto le motivazioni e poi farò appello". Erano i giorni caldi delle "bravate" della baby gang di piazza Redi. Un gruppetto di teste calde tra cui spiccava il 13enne. Nel giro di poche ore aveva denunciato la finta rapina al Conad di via Salvatori e messo a segno il colpo con spaccata al distributore di sigarette. "C’è una rapina al Conad, correte", aveva gridato al telefono col 113. La Volante era corsa a sirene spiegate sul posto. Ma dell’assalto e di malviventi non c’era traccia. Gli agenti avevano però notato quel ragazzino che, cellulare in mano, stava filmando il loro arrivo. E lo riconoscono. Con lui c’era anche il sudamericano. E sempre la coppia, la sera prima, aveva preso di mira il self service di ’bionde’. A prendere a calci il distributore sarebbe stato il 13enne che poi era tornato a casa sua con il carico di sigarette. Ma tempo qualche ora e la polizia aveva individuato e rintracciato i due amici e presunti complici. E per l’anagrafe, uno l’ha fatta franca e l’altro no. Almeno in primo grado.