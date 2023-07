Condizionatori e ventilatori Le vendite sono triplicate

Richieste triplicate in una sola settimana per ventilatori, raffrescatori e condizionatori portatili, che ora sono la priorità delle famiglie a causa delle alte temperature che sono state registrate nei giorni scorsi e che aumeteranno anche per questo fine settimana. Ne sanno qualcosa al Trony di corso XI Settembre dove le vendite sono aumentate del 300%, rispetto ad una settimana fa: "Prima il caldo era sopportabile, adesso si inizia a soffrire davvero – dice Marco Ceccolini, responsabile del Trony -, e lo capiamo dalle tante richieste che ci sono state fatte in questi giorni riferite a dispositivi utili a combattere il caldo. Noi, chiaramente, abbiamo condizionatori portatili, ventilatori e raffrescatori adatti ad ogni portafoglio. Siamo passati dalle poche richieste al giorno delle scorse settimane (circa 3 o 4), a 3040 richieste quotidiane. Ieri, per esempio (giovedì ndr), c’era la fila nel reparto".

I ventilatori che offre il negozio partono da un minimo di 20, fino ad un massimo di 150 euro per quelli che hanno incluso il nebulizzatore, che quindi permettono oltre al movimento di aria anche la vaporizzazione di acqua. "Oltre a questo hanno anche azione anti-zanzare e di deumidificazione - spiega Ceccolini -. I raffrescatori, invece, partono da 100 euro in su e puntano ad una buona diffusione di aria fresca e di qualità. Stesso discorso anche per i climatizzatori ad aria locale dai 150 euro in su che sono ottimi per chi deve trovare una soluzione immediata e non può aspettare il tecnico per l’installazione del condizionatore fisso in casa".

Temperature alle stelle anche per gli amici a quattro zampe: "In tanti si presentano in negozio cercando anche soluzioni rinfrescanti per gli animali e proproniamo praticamente le stesse perchè accontentano tutta la famiglia".

Tra l’altro, a causa degli alti consumi elettrici è mancata a più riprese la corrente per brevi periodi in varie zone di Pesaro: a Soria, a Santa Veneranda, a Villa San Martino e inoltre a Pantano dove i semafori di via Bixio e di via Rossi hanno smesso di funzionare costringendo la Polizia locale a intervenire per garantire la sicurezza del traffico anche per pedoni e biciclette.

g.m.