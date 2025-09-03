Condomini al posto delle ville storiche: "Sindaco ferma questa Palazzopoli"

Un’altra casa storica di Fano è destinata a scomparire per lasciare spazio a un condominio di 4 piani. A denunciarlo è l’associazione ambientalista Lupus in Fabula, che parla di una nuova tappa della "palazzopoli fanese". L’edificio (foto) si trova all’incrocio tra via IV Novembre e via Canale Albani, accanto al "palazzo di vetro". Il caso segue di pochi mesi la demolizione di una villetta in via Roma, vicino a Fano Due, e si inserisce in un fenomeno che – sostiene Lupus in Fabula – va avanti da anni, favorito dalle norme urbanistiche. "Al posto di un’abitazione per una o due famiglie vengono eretti condomini che occupano l’intero lotto. Si cancellano giardini e alberi, spesso l’unico verde esistente in zona, e si moltiplicano i problemi di traffico e sosta senza che aumentino gli standard pubblici e privati". L’associazione denuncia non solo la perdita di verde urbano, ma anche di tipologie edilizie che raccontano lo sviluppo della città. Per il caso specifico annuncia un accesso agli atti, ma chiede un intervento politico immediato: "Non possiamo più permettere che la speculazione edilizia divori le ultime ville con parco della città". L’associazione definisce l’immobile "villa liberty", anche se non presenta gli elementi tipici di quello stile. Facciata sobria, le aperture rettangolari e un balcone in cemento, si tratta piuttosto di una casa borghese costruita tra gli anni ’30 e ’50, non liberty in senso stretto, ma comunque "parte della memoria edilizia cittadina". Da qui l’appello al sindaco Serfilippi: modificare il nuovo Prg atteso all’approvazione definitiva, introducendo vincoli di conservazione volumetrica per le case d’epoca entro la cerchia urbana a valle dell’autostrada.

ti.pe.