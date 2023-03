Condòmini Erap di nuovo a secco: altro distacco dell’acqua

Sembra non aver fine la vicenda del condominio Erap in via XXVII Strada a Bellocchi alle prese con un nuovo distacco dell’acqua dopo quello avvenuto a novembre dell’anno scorso per morosità di alcuni dei residenti. L’avvocato Andrea Angeletti, a nome dei condomini in regola con i pagamenti, si è subito attivato spedendo una diffida all’Erap proprietario dell’immobile, all’Aset e all’amministratore di condominio affinché provvedano al ripristino dell’erogazione del servizio idrico. A questo proposito è stato interessato anche il sindaco di Fano Massimo Seri in quanto secondo lo stesso avvocato Angeletti tale situazione comporta un "pericolo per la salute pubblica non consentendo ad una decina di famiglie di poter provvedere ai bisogni primari oltre che alla pulizia personale e degli ambienti con gravi ripercussioni alla incolumità pubblica".

In effetti una soluzione al problema era stata individuata dopo che il distacco dell’acqua era stato effettuato la scorsa volta: l’installazione di subcontatori per ciascun appartamento in modo che chi fosse in regola potesse continuare ad usufruire del servizio. Per questo l’avvocato Andrea Angeletti aveva sollecitato per ben due volte l’Erap di Ancona ad installare "valvole di interruzione per ogni unità abitativa (sottocontatori) da attivare esclusivamente nei confronti di coloro che dovessero risultare morosi nel pagamento della fornitura dell’acqua". Lettere evidentemente rimaste senza una risposta concreta, fino a quando ieri l’Aset ha provveduto di nuovo all’interruzione del servizio idrico per morosità. Chissà che questa volta, sotto la minaccia di ricorrere alla Magistratura da parte dei condomini in regola qualcuno non provveda a prendere in mano la questione in modo da chiudere definitivamente una vicenda di quotidiana burocrazia.

s.c.