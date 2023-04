Confapi Pesaro-Urbino a Roma per celebrare il suo 75° anno

Anche una delegazione della Confapi di Pesaro-Urbino guidata dal presidente Dante Damiani ha preso parte mercoledì scorso a Roma all’Auditorium di via della Conciliazione in Vaticano ai lavori per la celebrazione dei 75 anni dell’associazione. "E’ stata una giornata intensa – riferisce Damiani –, il nostro presidente nazionale Cristian Camisa ha toccato diversi temi, dall’orario di lavoro, che se comportasse un aggravio di costi per l’impresa sarebbe insostenibile, alla necessità di diminuire la forbice di tassazione tra la piccola e la grande impresa: grazie a “patent box“ o altre normative, il tax rate per le grandi industrie spesso non va oltre il 25%, mentre le Pmi devono sopportare un 60% e oltre di pressione fiscale".

"Tra i punti trattati dal nostro presidente Camisa – aggiunge Damiani – anche l’export che contribuisce per il 48% all’export complessivo del “Made in Italy“". Sono stati dati riconoscimenti alle aziende associate della nostra provincia e associate Confapi: Blue Line Evolution srl con Franco Stocchi e con sede a Urbania; Effegomma srl con Amedea Salvi e Valter Quaresima di Fermignano e Townet srl con Franco Marchetti di Cagli.

Amedeo Pisciolini