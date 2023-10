Confartigianato inaugura la sede

Taglio del nastro oggi, in via Bedosti 21, per la nuova sede di Confartigianato. "Con questa sede – spiegano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.siamo in grado di offrire sempre nuove opportunità e ambienti più confortevoli alle imprese associate, alle persone e ai nostri collaboratori. Questi locali sono più ampi e più facilmente raggiungibili, accessibili e comodi, per tutto il territorio provinciale, grazie anche alla vicinanza con l’uscita dell’autostrade e l’ampio parcheggio. La nostra presenza sul territorio vuole essere capillare – aggiungono – In particolare, questa sede rappresenta un nostro investimento sul territorio dove abbiamo quasi 3mila imprese associate e 3500 soci".