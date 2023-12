Confcommercio, pace Pesaro-Ancona. E ora scattano le grandi manovre

Il braccio di ferro tra Pesaro e Ancona è terminato. Non è quello di Confindustria, ma quello riguardante la Confcommercio. Cani e gatti fino a qualche mese fa. L’annuncio del giro di boa è arrivato l’altro pomeriggio all’hotel Charlie dove Amerigo Varotti ha fatto il punto sull’Itinerario della Bellezza che dal prossimo anno coinvolgeranno altre amministrazioni facendo salire questa ‘rete’ a 24 Comuni. Un pomeriggio particolare, quello di martedì, perché sul palco c’era anche Massimiliano Polacco direttore di Ancona. Un’alleanza che guarda alla Camera di Commercio dove, col nuovo anno, entrerà anche un esponente di Pesaro (Varotti?), ed è in corso una rimodulazione anche dentro Federalberghi dove vicepresidente diventa Luciano Cecchini di Fano mentre il gabiccese Angelo Serra avrà la carica di presidente onorario. Dice il vicedirettore Agnese Trufelli: "Una operazione, quella portata a termine, che renderà tutti più forti e quindi faciliterà anche i rapporti con le istituzioni sia a livello regionale che a livello nazionale". Polacco conferma: "Con questa unione delle forze siamo ora la prima realtà di Confcommercio del Centro Italia".

Tutto questo dietro le quinte di una serata guidata da Amerigo Varotti che ha fatto il punto su questa annata che si sta per chiudere. "Con questa iniziativa degli Itinerari della Bellezza abbiamo dimostrato che siamo una grande organizzazione che è attiva al fianco delle imprese con tanti progetti e iniziative che coinvolgono l’intero territorio e non si fermano al solo mare perché siamo ricchi di borghi e centri stupendi. Una bellezza diffusa che è quella poi che andiamo promuovendo con successo. E stiamo lavorando per altre iniziative perché il nostro scopo è quello di allungare la stagione senza fermarsi ai soli mesi estivi". Tra i contrappunti che ha fatto nel suo intervento Amerigo Varotti, anche il valore aggiunto della costa perché oltre alle spiagge di Fano e Marotta "vanta anche il parco del San Bartolo che è un’attrattiva ed un valore aggiunto sia per Gabicce che per Pesaro che per tutte le altre realtà che vi gravitano attorno". Un elenco lungo perché il direttore della Confcommercio è volato sopra la Provincia citando anche, oltre ai musei e ai borghi, anche la gola del Furlo, quindi il Catria, il Nerone, il Carpegna e il parco del Sasaso Simone e Simoncello".

Sul palco anche l’assessore Francesca Frenquellucci, quindi l’assesore regionale Francesco Baldelli, oltre a Massimiliano Polacco. Ad ascoltare il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, il consigliere Pd Andrea Biancani e tanti altri.