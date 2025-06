Confcommercio, Serra e Trufelli confermati

Si è tenuta nella sede centrale di Pesaro l’assemblea di Confcommercio Marche Nord ed alla fine è stato rinnovato il consiglio, nominato il presidente della giunta e ratificato il direttore. Agnese Trufelli che era protempere dopo l’uscita di Amerigo Varotti è ora di fatto il nuovo direttore dell’associazione dei commercianti.

L’assemblea, composta da 10 rappresentati degli uffici zonali e 20 rappresentanti dei tre macrosettori di Confcommercio (servizi, commercio e turismo), ha provveduto a rinnovare il Consiglio che è così composto: Angelo Serra, Denis Sansuini, Patrizia Caimi, Simona Baldocchi, Barbara Marcolini, Sebastiano Giovannelli, Claudia Parmeggiani, Luciano Cecchini, Paolo Costantini, Fabrizio Marcucci Pinoli, Andrea Biagioni, Valerio Ferri, Stella Scarpa, Cesare Giuseppe Cesaro, Luca Zanchetti, Marco Baffoni, Marco Tecchi, e Mario Di Remigio.

Il consiglio ha poi riconfermato all’unanimità presidente Angelo Serra. "Una scelta nel segno della continuità per il lavoro svolto in questi ultimi anni dall’imprenditore gabiccese", sono state le parole di tutto il vertice di Confcommercio presente ieri mattina nella sede centrale. "Ringrazio per la grande fiducia accordatami che testimonia l’apprezzamento per quanto fatto in questi anni. Confcommercio continua ad essere un punto di riferimento fondamentale per tantissime imprese. Lo dicono chiaramente i numeri: siamo l’associazione di categoria con più associati a livello provinciale, quasi 4mila, abbiamo 13 uffici zonali e circa 100 tra dipendenti e collaboratori. E quest’anno festeggiamo 80 anni. Un traguardo straordinario, sinonimo di solidità, forza e successo che Confcommercio ha saputo costruirsi negli anni con impegno e coerenza. Continueremo a farlo con rinnovato entusiasmo e con la massima unità d’intenti e coesione, al fianco delle imprese e per contribuire allo sviluppo del nostro amato territorio".

Serra a sua volta ha proposto al consiglio la giunta e il direttore. La nuova giunta è composta da: Angelo Serra, Barbara Marcolini, Denis Sansuini, Sebastiano Giovannelli e Simona Baldocchi. Nell’occasione è stata nominata ufficialmente Agnese Trufelli come direttore.