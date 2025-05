Conferenza dei sindaci agitata. Tensioni per approvare il regolamento

Una Conferenza dei Sindaci dai toni accesi quella tenutasi ieri a Urbino, la seconda dopo la convocazione dello scorso gennaio, che aveva lo scopo di approvare il regolamento che ne guida il funzionamento e poi ascoltare il direttore generale Carelli. Ma non tutto è andato liscio; alcuni sindaci del centrosinistra, dopo varie accese discussioni durante il dibattito, hanno infatti abbandonato la sala Serpieri sia al momento della votazione finale del regolamento, che è stato approvato con una maggioranza ponderata del 54,13%, sia durante l’audizione-confronto con Carelli.

Il presidente e sindaco di Urbino Gambini è uscito comunque soddisfatto: "Finalmente la Conferenza è pienamente operativa e d’ora in poi ci sono le condizioni per lavorare in sinergia, nella nostra funzione consultiva, sugli aspetti che riguardano la sanità del territorio. Il prossimo passo sarà l’elezione dell’Organismo di Rappresentanza, composto da 4 membri per ogni distretto sanitario più il Presidente. C’erano 36 sindaci o assessori, un’ampia partecipazione che dimostra la forte volontà di lavorare insieme. Certo, spiace l’assenza soprattutto per il momento di confronto con Carelli".

Dopo due emendamenti al regolamento, uno della minoranza approvato all’unanimità che invita ad ogni riunione i vertici regionali, e uno della maggioranza che abolisce le interrogazioni al presidente, la bagarre si è scatenata dapprima su un emendamento, sempre del centrosinistra, per votare col principio di “una testa un voto“. Inammissibile per Gambini, l’emendamento non è stato nemmeno portato in votazione, scatenando il putiferio tra gli scranni della sinistra: "Ci ha scioccato – dice Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano – l’arroganza con la quale Gambini non ha voluto che i comuni piccoli fossero tutelati. Il segretario, lì presente, ha detto che poteva essere accettato, Gambini invece ha bloccato l’emendamento in solitaria, adducendo ragioni di incompatibilità con le leggi. Anche all’ultima assemblea di Marche Multiservizi i comuni di Piandimeleto e Monte Grimano Terme avevano chiesto di votare con “una testa un voto“, mentre ieri non hanno sostenuto la stessa idea". Pesaro chiederà delucidazioni in merito: "Abbiamo chiesto – aggiunge l’assessore pesarese Luca Pandolfi – che Gambini scriva nero su bianco perché non si possa accettare questa richiesta, citando la legge regionale che lo impedirebbe. E poi la mancata convocazione tra gennaio e oggi di una seduta ha fatto sì che l’atto aziendale venisse approvato dalla Regione senza che noi potessimo dare indicazioni, dunque senza alcun confronto col territorio".

Conclude Alessandro Piccini, primo cittadino di Cantiano: "Ai buoni propositi prevalgono metodologie non condivise: ci lascia basiti il comportamento del presidente che autonomamente, con tono autoritario, non mettere a votazione l’emendamento. Per questo abbiamo deciso di uscire dall’aula". Di altro avviso i sindaci di centrodestra: "Brutto abbandonare l’assemblea – dice il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini –, un’assemblea che da quando è presidente Gambini è già stata convocata due volte nel giro di pochi mesi, mentre negli ultimi cinque anni non era stata quasi mai convocata. Il regolamento andava approvato: ora possiamo fare le nostre osservazioni all’Ast e alla Regione. Quando era il momento di battagliare e abbandonare l’aula, ovvero quando Ceriscioli veniva a parlare del progetto dell’ospedale unico e di chiudere i presidi dell’entroterra, dove erano i sindaci che ieri sono usciti dall’aula?".

Giovanni Volponi